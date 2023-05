தமிழ்நாடு வேளாண்மை, மீன்வளப் பல்கலைக்கழகங்களில் இளநிலை பாடப் பிரிவுகளில் மாணவா் சோ்க்கைஇணையத்தில் விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்

தமிழ்நாடு வேளாண்மை, மீன்வளப் பல்கலைக்கழகங்களில் இளநிலை பாடப் பிரிவுகளில் மாணவா் சோ்க்கைஇணையத்தில் விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்

By DIN | Published On : 10th May 2023 10:37 PM | Last Updated : 10th May 2023 10:37 PM | அ+அ அ- |