படைப்புகளின் அசலை அப்படியே காட்டுவதுதான் சிறந்த மொழிபெயா்ப்பு--------கவிஞா் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்

By DIN | Published On : 09th October 2023 12:00 AM | Last Updated : 09th October 2023 12:00 AM | அ+அ அ- |