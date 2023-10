இஸ்ரேலில் இருந்து 132 போ் தமிழகத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனா்- அமைச்சா் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான்

இஸ்ரேலில் இருந்து 132 போ் தமிழகத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனா்- அமைச்சா் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான்

By DIN | Published On : 19th October 2023 01:06 AM | Last Updated : 19th October 2023 01:06 AM | அ+அ அ- |