நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டு வெளியே வந்த 2 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு: 6 போ் கொண்ட கும்பல் தப்பி ஓட்டம்

நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டு வெளியே வந்த 2 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு: 6 போ் கொண்ட கும்பல் தப்பி ஓட்டம்

By DIN | Published On : 13th September 2023 01:50 AM | Last Updated : 13th September 2023 01:50 AM | அ+அ அ- |