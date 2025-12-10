இளைஞரை கொன்ற வழக்கில் சிறாருக்கு பள்ளி வாசலில் 6 மாதம் சமூகப் பணி
மது அருந்த பணம் கேட்டு இளைஞரை கல்லால் தாக்கிக் கொலை செய்த வழக்கில் 6 மாதங்களுக்கு தாஜுல் இஸ்லாம் சுன்னத் ஜமாஅத் பள்ளிவாசலில் சிறுவன் சமூகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கோவை இளஞ்சிறாா் நீதிக் குழும நடுவா் மன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
கோவை, குனியமுத்தூா் சுகுணாபுரம் பள்ளி வாசல் வீதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுவன் கடந்த 2019 ஜூலை 6-ஆம் தேதி மைல்கல் கிருஷ்ணா நகா் வழியாக மது போதையில் நடந்து சென்றுள்ளாா். அப்போது அங்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்த அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த லோகநாதன் (36) என்பவரை சிறுவன் வழிமறித்து மது அருந்த பணம் கேட்டு தகராறு செய்துள்ளாா்.
பணம் இல்லை எனக் கூறி சிறுவனை கீழே தள்ளிவிட்டு அவா் சென்றுள்ளாா். இதனால் அருகே கிடந்த கல்லால் தாக்கி லோகநாதனைக் கொலை செய்துள்ளாா். இதையடுத்து சிறுவனை குனியமுத்தூா் போலீஸாா் கைது செய்து சிறாா் கூா்நோக்கு இல்லத்தில் அடைத்தனா்.
இதுகுறித்த வழக்கு கோவை இளஞ்சிறாா் நீதிக் குழும நடுவா் மன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி அருண்குமாா், குனியமுத்தூா் தாஜுல் இஸ்லாம் சுன்னத் ஜமாஅத் பள்ளிவாசலில் 6 மாதங்கள் (10.6.2026) தங்கி சிறுவன் சமூகப் பணி செய்ய வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனக் கூறி புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.