தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் எண்ணம் ஈடேறாது: வி.செந்தில் பாலாஜி
தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் எண்ணம் ஈடேறாது என்று முன்னாள் அமைச்சரும், மேற்கு மண்டல திமுக பொறுப்பாளருமான வி.செந்தில்பாலாஜி கூறினாா்.
கோவை தெற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட ராம் நகரில் கோவை மாவட்ட திமுக சாா்பில் ‘என் வாக்குச் சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி‘ நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக மண்டலப் பொறுப்பாளருமான செந்தில் பாலாஜி கலந்துகொண்டு, தோ்தல் காலத்தில் பணியாற்றுவது குறித்து கட்சியினருக்கு எடுத்துரைத்தாா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்குள்பட்ட அனைத்து வாக்காளா்களையும் முழுமையாக வீடு வீடாகச் சென்று சந்தித்து அரசின் திட்டங்களை எடுத்துக்கூற உள்ளோம். இப்பணிகள் ஜனவரி 10-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளன. வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கோவையிலும் திமுக கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும். எத்தனை முயற்சிகள் மேற்கொண்டாலும் தமிழகத்தில் பாஜகவின் எண்ணம் ஈடேறாது. வரும் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும் என பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பேசியுள்ளது அவரது ஆசை. ஆனால் வாக்கு எண்ணிக்கையின்போதுதான் முடிவு தெரியும் என்றாா்.
மாநகா் மாவட்ட பொறுப்பாளா் துரை. செந்தமிழ்ச் செல்வன், மேயா் ரங்கநாயகி, மாநில தகவல் தொழில்நுட்ப அணி இணைச் செயலாளா் டாக்டா் மகேந்திரன் உள்பட பலா் உடனிருந்தனா்.