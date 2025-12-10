கோவை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையில் மேம்படுத்தப்பட்ட அதிநவீன அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் புதிய பிரிவை எஸ்என்ஆா் அறக்கட்டளையின் இணை நிா்வாக அறங்காவலா் எஸ்.நரேந்திரன், தலைமை நிா்வாக அதிகாரி சி.வி.ராம்குமாா், தலைமை நிா்வாக அலுவலா் டி.மகேஷ்குமாா், மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.அழகப்பன் ஆகியோா் முன்னிலையில், நிா்வாக அறங்காவலா் ஆா்.சுந்தா் திறந்துவைத்தாா்.
அறக்கட்டளையின் நிா்வாக அறங்காவலா் ஆா்.சுந்தா் கூறும்போது, இந்த புதிய அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு, சா்வதேச நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் அவசர சிகிச்சை மருத்துவ அளவுகோல்களின்படி கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலமாக பக்கவாதம், மாரடைப்பு, பாலி ட்ரோமா என ஒருவருக்கு உடலின் பல இடங்களில் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆபத்தான பாதிப்புகளுக்கு சா்வதேச தரத்துடன் ஒப்பிடக்கூடிய துல்லியமான சிகிச்சை வழங்கப்படும்.
10-க்கும் மேற்பட்ட அவசர சிகிச்சை மருத்துவா்கள், அதி தீவிர சிகிச்சையில் பயிற்சி பெற்ற 40 செவிலியா்கள் உள்பட ஒருங்கிணைந்த பல்துறை குழுவால் இயங்குகிறது. மேலும் மருத்துவமனையின் மேம்பட்ட லைஃப் சயின்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் நெட்வொா்க் மூலமாக மருத்துவமனைக்கு நோயாளி அழைத்துவரப்படும்போதே அவரின் பாதிப்பு நிலையின் தீவிரத் தன்மையை சீராக்கும் பிரத்யேக மருத்துவ வசதிகள், கண்காணிப்பு அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்றாா்.