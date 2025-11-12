பராமரிப்புப் பணி: கோவை ரயில்கள் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்
கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு அருகே ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை ரயில்கள் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக வருகிற 16-ஆம் தேதி, பெங்களூரு- எா்ணாகுளம் விரைவு ரயில் (எண்: 12677) பெங்களூரு கன்டோண்மென்ட்- சேலம் இடையே வழக்கமான வழித்தடத்தில் இயக்கப்படாமல், எஸ்எம்விடி பெங்களூரு, கிருஷ்ணராஜபுரம், திருப்பத்தூா் வழியாக இயக்கப்படும். இதனால், இந்த ரயிலானது காா்மெலரம், ஒசூா், தருமபுரி ரயில் நிலையங்களில் நிற்பது தவிா்க்கப்படும்.
கோவை - பெங்களூரு கன்டோண்மென்ட் வந்தே பாரத் ரயில் (எண்: 20642) 16-ஆம் தேதி சேலம்- பெங்களூரு இடையே வழக்கமான பாதையில் இயக்கப்படாமல், திருப்பத்தூா், பங்காருப்பேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம் வழியாக இயக்கப்படும். இதனால், இந்த ரயிலானது தருமபுரி, ஒசூா் ரயில் நிலையங்களில் நிற்பது தவிா்க்கப்படும்.
பெங்களூரு கன்டோண்மென்ட்- கோவை வந்தே பாரத் ரயில் (எண்: 20641) 16-ஆம் தேதி பெங்களூா் கன்டோண்மென்ட்- சேலம் இடையே வழக்கமான வழித்தடத்தில் இயக்கப்படாமல் கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காருப்பேட்டை, திருப்பத்தூா் வழியாக இயக்கப்படும். இதனால், இந்த ரயிலானது ஒசூா், தருமபுரி ரயில் நிலையங்களில் நிற்பது தவிா்க்கப்படும்.
கோவை - லோக்மான்யா திலக் விரைவு ரயில் (எண்: 11014) நவம்பா் 16-ஆம் தேதி சேலம்- பெங்களூரு கன்டோண்மென்ட் இடையே வழக்கமான வழித்தடத்தில் இயக்கப்படாமல் திருப்பத்தூா், பங்காருப்பேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம் வழியாக இயக்கப்படும். இதனால் இந்த ரயிலானது, தருமபுரி, ஒசூா் ரயில் நிலையங்களில் நிற்பது தவிா்க்கப்படும்.