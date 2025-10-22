இளைஞரிடம் கைப்பேசி பறிப்பு: 3 போ் கைது
கோவை: கோவையில் தனியாா் நிறுவன ஊழியரிடம் கைப்பேசியை பறித்துச் சென்ற மூவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவை செளரிபாளையம் வேளாங்கண்ணி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அகில்ராஜா (22). தனியாா் நிறுவன ஊழியரான இவா், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 11 மணியளவில் செளரிபாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அந்த வழியாக அடையாளம் தெரியாத மூவா் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தனா்.
திடீரென அவா்கள் மூவரும் அகில்ராஜாவை வழிமறித்து, அவா் வைத்திருந்த கைப்பேசியை பறித்துச் சென்றனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், பீளமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
அந்தப் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில், செளரிபாளையம் பாரதிபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த விக்னேஷ் (19), எல்லைத் தோட்டம் இந்திரா நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த சதாசிவம் (23), உக்கடம் புல்லுக்காடு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்த பாலாஜி (27) ஆகியோரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். கைப்பேசியை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, மூவரையும் சிறையில் அடைத்தனா்.