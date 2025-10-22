திமுகவினா் உண்மையை பேசுவதில்லை: நயினாா் நாகேந்திரன்
கோவை: திமுகவினா் உண்மையை பேசுவதில்லை என்று பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் கூறினாா்.
இது குறித்து கோவையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் புதன்கிழமை கூறியதாவது:
குடியரசு துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கோவைக்கு முதல்முறையாக வரும் 28- ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) வருகிறாா். கோவை விமான நிலையத்தில் அவருக்கு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது.
இதைத் தொடா்ந்து கொடிசியாவில் தொழிலதிபா்கள், முக்கிய பிரமுகா்கள் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் அவா், பின்னா் பேரூா் தமிழ்க் கல்லூரியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு மாலையில் திருப்பூா் செல்கிறாா்.
ஒரு தமிழரை குடியரசு துணைத் தலைவராக்கிய பெருமை பாஜகவுக்கும் பிரதமா் மோடி, அமித் ஷா ஆகியோருக்கும் உள்ளது.
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தன்னை டெல்டா மாவட்டத்தின் சொந்தக்காரா் என கூறிக் கொள்கிறாா். ஆனால் டெல்டா மாவட்டத்தின் மீது அக்கறையில்லாமல் செயல்படுகிறாா். டெல்டாவில் 12 லட்சம் ஹெக்டோ் நிலம் நீரில் மூழ்கி உள்ளது. டெல்டா மாவட்டங்களில் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல்மணிகளை வைக்க முடியாத நிலை உள்ளது.
22 சதவீத ஈரப்பதத்துடன் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும். நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் மூட்டைக்கு ரூ.40 கமிஷன் கேட்பதைத் தடுக்க வேண்டும்.
திமுகவினா் உண்மையை பேசுவதில்லை. பருவமழையை எதிா்கொள்வதற்காக மழைக்கு முன்னதாகவே மத்திய அரசு ரூ.950 கோடி வழங்குகிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு இந்தத் தொகை முன்கூட்டியே கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது. மழை நீா் வடிகால் பணிகளில் 95 சதவீதம் வேலை முடிந்துவிட்டதாக சொல்கின்றனா். மழைக் காலங்களில் வடிகாலுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் கோடி செலவு செய்து இருப்பதாகக் கூறுகின்றனா். ஆனால் பணிகள் எதுவும் நடந்திருப்பதைப்போல தெரியவில்லை.
பாஜக கூட்டணிக்கு நடிகா் விஜய் வருகிறாரா என்பதை அவரிடம்தான் கேட்க வேண்டும். தீபாவளிக்கு தமிழக அரசு செய்த சாதனை ரூ.890 கோடிக்கு மது விற்பனை செய்து இருப்பது மட்டும்தான். கூடிய விரைவில் இது மாறும் என்றாா்.
பாஜக மகளிரணி தேசியத் தலைவா் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட பாஜகவினா் உடனிருந்தனா்.