துணிக் கடையில் தீ விபத்து
கோவை: கோவை ஒப்பணக்கார வீதியில் உள்ள ஒரு துணிக் கடையில் புதன்கிழமை அதிகாலையில் தீ விபத்து நிகழ்ந்தது.
கோவை ஒப்பணக்கார வீதியில் பாபு என்பவருக்குச் சொந்தமான துணிக் கடை உள்ளது. இங்கு வழக்கம்போல விற்பனை முடிந்து ஊழியா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கடையை பூட்டிவிட்டுச் சென்றனா்.
இந்நிலையில், புதன்கிழமை அதிகாலை 3 மணியளவில் இந்த துணிக் கடையின் 2-ஆவது மாடியில் இருந்து கரும்புகை வெளியேறியது. சிறிது நேரத்தில் கடையின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் தீ பரவியது. இதைக் கண்ட அப்பகுதியினா் கோவை தெற்கு தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். சம்பவ இடத்துக்கு 4 வாகனங்களில் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரா்கள் கிரேன் உதவியுடன் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
இது குறித்து தகவலறிந்த மாநகராட்சி ஆணையா் சிவகுரு பிரபாகரன், மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலா் புளுகாண்டி ஆகியோரும் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து தீயை அணைக்கும் பணியை விரைவுபடுத்தினா். சுமாா் ஒரு மணி நேரத்துக்குப் பிறகு வீரா்கள் தீயை அணைத்தனா்.
மின் கசிவு காரணமாக தீ விபத்து நேரிட்டிருக்கலாம் என போலீஸாா் தெரிவித்தனா். இது குறித்து பெரியகடை வீதி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.