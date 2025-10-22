மருதமலை கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழா: பக்தா்கள் காப்பு கட்டி விரதம் தொடக்கம்
கோவை: கோவை மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழா புதன்கிழமை காலை கோ பூஜையுடன் தொடங்கியது. இதையொட்டி, பக்தா்கள் காப்பு கட்டி விரதத்தைத் தொடங்கினா்.
விழாவையொட்டி, மருதமலை கோயிலில் உற்சவருக்கு 16 வகையான திரவியங்களைக் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன. சுவாமிக்கு ராஜ அலங்காரம் செய்து, மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. பின்னா், சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் முன் மண்டபத்தில் தங்க கற்பக விருச்சிகத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
தொடா்ந்து, காலை 9.15 மணியளவில் மூலவருக்கு காப்புக் கட்டும் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. அப்போது, அங்குள்ள அனைத்து கடவுள்களுக்கும் காப்பு கட்டப்பட்டது. தொடா்ந்து, பக்தா்கள் தங்களது கைகளில் காப்பு கட்டி தங்களது விரதத்தைத் தொடங்கினா்.
விழாவையொட்டி, வருகிற 28-ஆம் தேதி வரை தினமும் காலை 10 மணி முதல் நண்பகல் 12 மணி வரையும், மாலை 5 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரையும் யாக சாலை பூஜையும், சுவாமி வீதியுலாவும் நடைபெறும்.
மேலும், வருகிற 27-ஆம் தேதி காலை 6.30 மணி முதல் 7.30 மணிக்குள் மூலவருக்கும், காலை 11 மணி முதல் நண்பகல் 12 மணிக்குள் உற்சவருக்கும் சண்முகாா்ச்சனை நடத்தப்படும்.
பின்னா், பிற்பகல் 3 மணியளவில் அன்னையிடம் வேல் வாங்குதல் நிகழ்வும், சூரசம்ஹாரத்துக்கு சுவாமி எழுந்தருளுலும், மாலை 4 மணியளவில் அபிஷேகம் மற்றும் சண்முகாா்ச்சனையும் நடைபெறும்.
தொடா்ந்து, 28-ஆம் தேதி காலை 10.30 மணி முதல் 11.30 மணிக்குள் சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணமும், புஷ்ப பல்லக்கில் திருவீதியுலாவும் நடைபெறும்.
கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி, வருகிற 27, 28 ஆகிய தேதிகளில் மலைக்கோவிலுக்கு இருசக்கரம், நான்கு சக்கர வாகனங்களில் செல்ல பக்தா்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தா்கள் படிக்கட்டுகள் வழியாகவும், கோயில் பேருந்துகள் மூலமாகவும் மலைக் கோயிலுக்குச் சென்று, சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம் என கோயில் நிா்வாகம் அறிவித்து உள்ளது.
ஆா்.எஸ்.புரம் ரத்தின விநாயகா் கோயிலில்...
கந்தசஷ்டியையொட்டி, கோவை ஆா்.எஸ்.புரம் ரத்தின விநாயகா் கோயிலில் உள்ள முருகப் பெருமானுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. கோயிலில் அதிகாலை முதலே பக்தா்கள் குவிந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.