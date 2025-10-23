அரசுப் பேருந்து மோதி மாணவி உயிரிழப்பு: ஓட்டுநா் பணியிடை நீக்கம்
கோவை காந்திபுரத்தில் பேருந்து மோதியதில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் தொடா்பாக விபத்தை ஏற்படுத்திய அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் ஹரிணி (19). இவா் கோவையில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். இவா் தீபாவளி பண்டிகைக்கு சொந்த ஊருக்குச் சென்றுவிட்டு கோவைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை இரவு வந்துள்ளாா். விடுதிக்குச் செல்வதற்காக காந்திபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, பேருந்து நிலையத்துக்குள் வேகமாக வந்த அரசுப் பேருந்து, ஹரிணி உள்ளிட்ட 4 போ் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த 4 பேரும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இதில் ஹரிணி உயிரிழந்தாா்.
கோவை மாநகர போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு கிழக்கு போலீஸாா், பேருந்து ஓட்டுநரான மாா்ட்டின் (35) மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த நிலையில், பணியின் போது அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டதாக மாா்ட்டினை கோவை அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக நிா்வாகம் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.