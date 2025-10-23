நண்பா் கொலை வழக்கில் தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை
ஓரினச்சோ்க்கை விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட தகராறில் நண்பரை கொலை செய்த கூலித் தொழிலாளிக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து கோவை மாவட்ட கூடுதல் முதலாவது நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
கோவை எரு கம்பெனி பிரபு நகரைச் சோ்ந்தவா் பிரகாஷ் (40). இவா் அந்தப் பகுதியில் கூலி வேலை செய்து வருகிறாா். கோவை, இடிகரை செங்காளிபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் சண்முகம் (48). இருவரும் நண்பா்கள்.
இந்நிலையில், சண்முகம், பிரகாஷை ஓரினச்சோ்க்கைக்கு கடந்த 2022 ஜனவரி 18-ஆம் தேதி அழைத்தாராம். இதற்கு அவா் மறுப்பு தெரிவித்ததால், இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
இதில் ஆத்திரமடைந்த பிரகாஷ், சண்முகத்தை கல்லால் தாக்கினாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இது குறித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து பிரகாஷை கைது செய்தனா்.
இது தொடா்பான வழக்கு விசாரணை கோவை மாவட்ட கூடுதல் முதலாவது நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில் இந்த வழக்கை வியாழக்கிழமை விசாரித்த நீதிபதி சசிரேகா, குற்றம்சாட்டப்பட்ட பிரகாஷுக்கு ஆயுள் தண்டனை, ரூ. 5 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசு வழக்குரைஞா் சிவராமகிருஷ்ணன் ஆஜரானாா்.