யானைகள் ஊருக்குள் வராமல் தடுக்க வன எல்லையில் கம்பி வேலி அமைக்க வலியுறுத்தல்
காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் வராமல் தடுக்க வன எல்லையில் கம்பி வேலிகள் அமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் சாா்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் நிறுவனா் ஈசன் முருகசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: கோவை மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூா் அருகே உணவு தேடி வந்த காட்டு யானை மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தது வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வனப் பகுதியில் இருந்து வெளிவரும் யானைகள் தாக்கி கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் 256 போ் உயிரிழந்துள்ளனா். யானைகள், மனிதா்கள் மோதல் மிக அதிகமாக உள்ள பகுதியாக தொண்டாமுத்தூா் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
விவசாய நிலங்களில் திறந்தவெளிக் கிணறுகள், ஆழ்துளைக் கிணறுகள், விவசாயிகளின் வீடுகள் ஆகியவற்றுக்கு மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இரவு நேரங்களில் யானைகள் மின்சார கம்பிகளில் படும்போது மின்சாரம் பாய்ந்து இறப்பது தொடா்கதையாகி வருகிறது. இது யானைகளின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
யானைகள் உணவுக்காகவும், தண்ணீருக்காகவும் விவசாய நிலங்களை நோக்கி வருவதை நிரந்தமாகத் தடுக்க, மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். யானைகளின் இறப்பை தடுக்க வேண்டும். யானைகள் வனத்தைவிட்டு வெளியேறாமல் இருக்க வனத்தில் உரிய நாட்டு ரகத் தாவரங்களை நட்டு வளா்க்க வேண்டும். அதேபோல, யானைகள் வெளிவராத விதமாக கா்நாடகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுபோல, ரயில் பாதையில் பயன்படுத்தப்படும் உருக்கு கம்பிகளைக் கொண்டு வன எல்லையில் வேலி அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா்.