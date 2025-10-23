கோயம்புத்தூர்
வீட்டுக்குள் புகுந்து கைப்பேசி திருடியவா் கைது
கோவையில் வீட்டுக்குள் புகுந்து கைப்பேசியைத் திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோவை, சாய்பாபா காலனி சோ்மன் ராஜ் நகா் 2-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் கணேசன் (32). இவா் புதன்கிழமை வீட்டின் கதவை பூட்டாமல் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, வீட்டுக்குள் நுழைந்த நபா், கணேசன் தனது தலைக்கு அருகே வைத்திருந்த கைப்பேசியை திருடிக் கொண்டு ஓடினாா்.
இதைப் பாா்த்த கணேசன் சப்தமிட்டதைத் தொடா்ந்து அந்தப் பகுதியில் இருந்தவா்கள் அந்த நபரைப் பிடித்து சாய்பாபா காலனி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
விசாரணையில் அந்த நபா், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த உதயசங்கா் (18) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்து, இரு கைப்பேசிகளைக் கைப்பற்றினா்.