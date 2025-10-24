கோயம்புத்தூர்
கஞ்சா விற்பனை செய்தவருக்கு 4 ஆண்டுகள் கடுங்காவல்
கோவையில் கஞ்சா விற்பனை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நபருக்கு 4 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
கோவை, சிங்காநல்லூரில் கஞ்சா விற்பனை செய்தது தொடா்பாக ஒண்டிப்புதூரைச் சோ்ந்த ஏ.கணேஷ் (27) என்பவரை கடந்த 2016 -ஆம் ஆண்டு டிசம்பா் 1-ஆம் தேதி கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
இது தொடா்பான வழக்கு கோவை போதைப் பொருள் தடுப்பு மற்றும் இன்றியமையா பண்டக நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட கணேஷுக்கு 4 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், ரூ.20 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி ராஜலிங்கம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். அரசு தரப்பில் சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞா் வெ.சிவகுமாா் ஆஜராகி வாதாடினாா்.