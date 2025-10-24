கோவை - ஜபல்பூா் இடையே வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில்
கோவையில் இருந்து மத்திய பிரதேச மாநிலம், ஜபல்பூருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஜபல்பூரில் இருந்து அக்டோபா் 24-ஆம் தேதி முதல் வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு 11.50 மணிக்குப் புறப்படும் ஜபல்பூா் - கோவை வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (எண்: 02198) ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு கோவை நிலையத்தை வந்தடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, கோவையில் இருந்து அக்டோபா் 27-ஆம் தேதி முதல் திங்கள்கிழமைகளில் மாலை 5.05 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை - ஜபல்பூா் வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (எண்: 02197) புதன்கிழமைகளில் காலை 8.45 மணிக்கு ஜபல்பூரைச் சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது பாலக்காடு, ஷொரணூா், கோழிக்கோடு, மங்களூரு, ரத்னகிரி உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும். மேலும், இந்த ரயில்கள் பருவமழை பாதிப்பில்லாத நாள்களில் மட்டுமே இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.