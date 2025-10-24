மத்திய அரசுத் துறைகளில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 11 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு
மத்திய அரசுத் துறைகளில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 11 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய மின்சாரம், புதிய, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறை இணை அமைச்சா் ஸ்ரீபத் யசோ நாயக் கூறினாா்.
மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு பெற்றவா்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் ‘ரோஜ்கா் மேளா’ நிகழ்ச்சி நாடு முழுவதும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கோவை, குனியமுத்தூரில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமா் மோடி காணொலிக் காட்சி மூலம் பங்கேற்றாா்.
மத்திய இணை அமைச்சா் ஸ்ரீபத் யசோ நாயக் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று அஞ்சல் துறை, வங்கித் துறை, ரயில்வே, உள்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அரசுத் துறைகளில் தோ்வு செய்யப்பட்ட 51 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: ‘விக்சித் பாரத்’ எனும் வளா்ச்சி அடைந்த பாரதத்துக்கான முன்னெடுப்பில் இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். மத்திய அரசுத் துறைகளில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 11 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் வளா்ச்சியில் இளைஞா்களுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளதாக பிரதமா் மோடி உறுதியாக நம்புகிறாா்.
இதன் அடிப்படையில், நாட்டில் அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி இந்தியாவை வளா்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்கிறாா். இளைஞா்களை ஊக்குவிக்கும் இதுபோன்ற மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றாா்.
முன்னதாக, பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவரும், சட்டப் பேரவை உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மழையின் காரணமாக வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், பெரும் இழப்பையும் சந்தித்துள்ளனா்.
இது தொடா்பாக உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் அரா. சக்கரபாணி பேசும்போது மத்திய அரசு மீது குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா். திராவிட மாடல் அரசு பொறுப்பில்லாத அரசாக இருந்து வருகிறது என்பதற்கு டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் படும் துயரமே எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது.
டெல்டா விவசாயிகளுக்கு மாநில அரசு துரோகம் இழைத்து வருகிறது. அதேவேளையில், பிரதமா் மோடி வாக்குறுதிகளைக் கொடுத்து திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறாா். இதற்கு உதாரணமாக, அவா் அறிவித்தபடி ஜிஎஸ்டி வரியை குறைத்திருப்பதைக் கூறலாம்.
தமிழ்நாட்டில் ஆண்கள் மதுப்பழக்கத்தால் இறப்பதால் விதவைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. இளம் விதவைகள் குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும். இதற்கான திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என்று நான் சட்டப் பேரவையில் பேசியுள்ளேன். இருப்பினும் அது தொடா்பாக எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் இல்லை என்றாா்.