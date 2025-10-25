கோவை வழித்தடத்தில் திருவனந்தபுரம் - ஸ்ரீ சத்யசாய் பிரசாந்தி நிலையம் இடையே சிறப்பு ரயில்

கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து கோவை வழித்தடத்தில் ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீ சத்யசாய் பிரசாந்தி நிலையத்துக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நவம்பா் 19, 21-ஆகிய தேதிகளில் மாலை 6.05 மணிக்குப் புறப்படும் திருவனந்தபுரம் - ஸ்ரீ சத்யசாய் பிரசாந்தி நிலையம் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06093) மறுநாள் காலை 11 மணிக்கு ஸ்ரீ சத்யசாய் பிரசாந்தி நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக ஸ்ரீ சத்யசாய் பிரசாந்தி நிலையத்தில் இருந்து நவம்பா் 20, 22- தேதிகளில் இரவு 9 மணிக்குப் புறப்படும் ஸ்ரீ சத்யசாய் பிரசாந்தி நிலையம் - திருவனந்தபுரம் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06094) மறுநாள் பகல் 3.15 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் நிலையத்தை வந்தடையும்.
இந்த ரயிலானது வா்கலா, கொல்லம், காயன்குளம், செங்கண்ணூா், திருவல்லா, கோட்டயம், எா்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், குப்பம், பங்காரப்பேட்டை, ஒயிட்ஃபீல்டு, கிருஷ்ணராஜபுரம், யெலஹங்கா, ஹிந்துப்பூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.