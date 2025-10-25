நீா்நிலைகளை திமுக அரசு தூா்வாராததால் நெற்பயிா்கள் பாதிப்பு: அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

நீா்நிலைகளை திமுக அரசு தூா்வாராததால் டெல்டா மாவட்டங்களில் நெற்பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
‘உரிமை மீட்க தலைமுறை காக்க’ என்ற தலைப்பில் அன்புமணி ராமதாஸ் மேற்கொள்ளும் நடைப்பயணம் கோவையில் திங்கள்கிழமை (அக்டோபா் 27) நடைபெறுகிறது.
இதில் பங்கேற்பதற்காக கோவைக்கு சனிக்கிழமை வந்த அவா், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் ஒரு பக்கம் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெற்பயிா்கள் முளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன; மற்றொரு பக்கம் 2.25 லட்சம் ஏக்கரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த பயிா்கள் நீரில் மூழ்கி நாசமாகியுள்ளன.
இது திமுக அரசின் மெத்தனப்போக்கையே காட்டுகிறது. அதிலும், குறிப்பாக பருவமழைக்கு முன்பாக கடைமடைப் பகுதி வரையில் உள்ள வாய்க்கால்கள், ஏரிகள், குளங்களைத் தூா்வாரி நீா் வெளியேறுவதற்கான சூழலை உருவாக்கியிருக்க வேண்டும். ஆனால், திமுக அரசு அதை செய்யவில்லை.
பருவ மழையால் தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய பகுதிகளில் கொள்முதல் செய்த நெல் அதிக சேதமடைந்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு 6.5 லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி செய்த நிலையில் அதில் 18 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், தமிழக அரசு 5.5 லட்சம் டன் (40 சதவீதம்) மட்டுமே கொள்முதல் செய்துள்ளது. இன்னும் 60 சதவீதம் கொள்முதல் செய்யப்படாததால் விவசாயிகள் அதை சேமித்து வைத்து மழையில் நனைந்து ஈரப்பதம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், விவசாயிகளிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்வதற்கு அரசு மறுக்கிறது.
நெல்லைக் கொள்முதல் செய்யவும் இல்லை, வெள்ள நீரை வெளியேற்றவும் ஏற்பாடுகள் செய்யவில்லை. நீரில் மூழ்கிய பயிா்களுக்கு தமிழக அரசு நிவாரணம் அளிக்க வேண்டும்.
தென் மாவட்டங்களில் இருந்து கேரளத்துக்கு கனிம வளங்கள் கடத்திச் செல்லப்பட்டு மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது தொடா்பாக பல போராட்டங்களை நடத்தி அழுத்தம் கொடுத்தும் அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த கூட்டணியில் உள்ள வைகோ, திருமாவளவன், செல்வப்பெருந்தகை போன்றோா் ஏன் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை?
அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டம் தோல்வியடைந்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் 1045 குளம், ஏரிகளுக்கு தண்ணீா் சென்றிருக்க வேண்டிய நிலையில் வெறும் 20 சதவீத ஏரிகளுக்குத்தான் தண்ணீா் சென்றுள்ளது. நிபுணா்கள், விவசாயிகளை வைத்து இந்தத் திட்டத்தை மறுஆய்வு செய்து அத்திக்கடவு-அவிநாசி 2 திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். அதேபோல, பாண்டியாறு-புன்னம்புழா உள்ளிட்ட நிலுவையில் உள்ள திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாா்.