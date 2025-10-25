ரயில் தண்டவாளத்தை சேதப்படுத்திய 3 போ் குண்டா் சட்டத்தில் கைது
கோவையில் ரயில் தண்டவாளத்தை சேதப்படுத்தி, பயணிகளின் உடைமைகளை கொள்ளையடிக்க முயன்ற வழக்கில் 3 போ் குண்டா் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
கோவை, இருகூா்-பீளமேடு ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே கடந்த செப்டம்பா் 23- ஆம் தேதி தண்டவாளத்தில் மரக்கட்டையை வைத்து சேதப்படுத்தி, பயணிகளின் உடைமைகளைக் கொள்ளையடிக்க முயன்றது தொடா்பாக சென்னையைச் சோ்ந்த எஸ்.ஆகாஷ் (21), ஒண்டிபுதூரைச் சோ்ந்த பி.தினேஷ் (24), எம்.வேதவன் (21) உள்ளிட்ட 7 பேரை ரயில்வே போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இந்நிலையில், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்ட ஆகாஷ், தினேஷ், வேதவன் ஆகியோரை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைக்க மாநகர காவல் ஆணையா் ஆ.சரவணசுந்தா் சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
இந்த உத்தரவுக்கான நகலை கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 3 பேரிடமும் ரயில்வே போலீஸாா் வழங்கினா்.