கோயம்புத்தூர்
உடல்நலக் குறைவால் ஆயுள் தண்டனைக் கைதி உயிரிழப்பு
கோவையில் மனைவியைக் கொலை செய்த வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வந்த கைதி உடல்நலக் குறைவால் உயிரிழந்தாா்.
கோவையை அடுத்த ஆலாந்துறை அருகேயுள்ள போளுவாம்பட்டியில் இலங்கை அகதிகள் மறுவாழ்வு முகாம் உள்ளது. இங்கு லாவேந்திரன் (எ) குமாா் (51) என்பவா் வசித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், தனது 2 -ஆவது மனைவியைக் கொலை செய்த வழக்கில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கைதாகி கோவை மத்திய சிறையில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், கிட்னி பாதிப்பு காரணமாக கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவா் சிகிச்சை பலனின்றி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இச்சம்பவம் குறித்து ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.