கோயம்புத்தூர்
காா் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு
கோவை, சரவணம்பட்டி அருகே காா் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அருணங்குளம் மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சுப்பையா (73). இவா், கோவையில் தங்கி பணியாற்றி வந்த நிலையில், சரவணம்பட்டி- துடியலூா் சாலையில் சனிக்கிழமை நடந்து சென்றுள்ளாா். அப்போது, அவ்வழியே வந்த காா், சுப்பையா மீது மோதியது.
இதில், படுகாயமடைந்த அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இச்சம்பவம் குறித்து போக்குவரத்து கிழக்கு புலனாய்வு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விபத்தை ஏற்படுத்தி காா் ஓட்டுநரைத் தேடி வருகின்றனா்.