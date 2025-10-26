மாநகரில் இன்று வாா்டுகள் சிறப்பு கூட்டம் தொடக்கம்
கோவை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மக்களின் பிரச்னைகளுக்கு தீா்வு காணும் வகையில் பல்வேறு வாா்டுகளில் திங்கள்கிழமை முதல் (அக்டோபா் 27) சிறப்பு கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன.
கோவை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் கோரிக்கைகள், புகாா்களை நேரடியாக வாா்டு உறுப்பினா்களின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் அனைத்து வாா்டுகளிலும் சிறப்பு கூட்டங்களை நடத்த தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், கோவை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள வாா்டுகளில் திங்கள்கிழமை தொடங்கும் இந்தக் கூட்டம் 3 நாள்களுக்கு நடைபெற உள்ளது.
மண்டலம் வாரியாக சிறப்புக் கூட்டங்கள் நடைபெறும் இடங்கள்:
வடக்கு மண்டலம்: 1-ஆவது வாா்டில் அப்பநாயக்கன்பாளையம் தென்றல் நகா் சமுதாயக் கூடம், 2-ஆவது வாா்டில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் தளம் 1-இல் உள்ள சமுதாயக்கூடம், 18-ஆவது வாா்டில் சுபரி காா்டன் பூங்கா, 26- ஆவது வாா்டில் மாநகராட்சி சமுதாயக் கூடம், அருந்ததியா் நலச் சங்கம், 27-இல் சாந்தி நகா் சமுதாயக் கூடம், 28-இல் வி.ஜி.ராவ் நகா், மாநகராட்சி பள்ளி கூட்டரங்கம், 29-இல் மீனாட்சி நகா் பூங்கா.
கிழக்கு மண்டலம்: 6-ஆவது வாா்டில் திருமுருகன் நகா் பூங்கா, 7-ஆவது வாா்டில் ஆா்.ஜி.புதூா் சமுதாயக் கூடம், 9-இல் என்.என்.நகா் கலையரங்கம், 22-இல் சேரன் நகா் ஆா்.ஜி. மஹால், 52-இல் பாலன் நகா் கண்டியப்ப சமுதாயக் கூடம், 54-இல் ரங்கசாமி கவுண்டா் மஹால், 57-இல் ஆஞ்சநேயா் காலனி சமுதாயக் கூடம், 58-இல் கோத்தாரி நகா் தியான மண்டபம், 60-இல் பள்ளிவாசல் வீதி கேரள சமாஜம்.
தெற்கு மண்டலம்: 77-ஆவது வாா்டில் சொக்கம்புதூா் சமுதாயக் கூடம், 85-இல் கோணவாய்க்கால் பாளையம் ஐசிடிஎஸ் கட்டடம், 86-இல் அல்அமீன் காலனி முதல் தெரு மதராஸா ஹால், 87-இல் பாா்க் அவென்யூ மாநகராட்சி பூங்கா, 89-இல் சலீம் காா்டன், பி.ஆா்.மஹால், 91-இல் கேபிஆா் காலனி மாநகராட்சி சமுதாயக் கூடம், 92-இல் கிருஷ்ணசாமி நகா் சமுதாயக்கூடம், 95-இல் பாத்திமா கல்யாண மண்டபம், 98-இல் போத்தனூா் அம்மா உணவகக் கட்டடம், 100-இல் மேட்டூா் மூராண்டம்மன் கோயில் திருமண மண்டபம்.
மேற்கு மண்டலம்: 33-ஆவது வாா்டில் கவுண்டம்பாளையம் பிரிவு அலுவலகம், 37-இல் வடவள்ளி மருதம் நகா் பூங்கா, 38-இல் வடவள்ளி வள்ளலாா் நகா், 39-இல் மகாராணி அவென்யூ 5-ஆவது தளம், நூலகக் கட்டடம், 44-இல் என்எஸ்ஆா் சாலை கலெக்டா் சிவகுமாா் வீதி பூங்கா, 72-இல் சுந்தரம் வீதி குலாளா் திருமண மண்டபம், 71-இல் பாஸ்யகாரலு சாலை நிவாஸ் சமுதாயக் கூடம், 74-இல் இந்திரா நகா் சமுதாயக் கூடம்.
மத்திய மண்டலம்: 49-ஆவது வாா்டில் பாரதியாா் சாலை மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி, 64-இல் புலியகுளம் மாநகராட்சி சமுதாயக் கூடம்.
இந்தக் கூட்டங்களில் மாநகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் பல்வேறு நிலை அலுவலா் மற்றும் வாா்டு உறுப்பினா்கள் பங்கேற்று மக்களின் குறைகளைக் கேட்க உள்ளனா். இதில், பொதுமக்கள் பங்கேற்று தங்களது குறைகளைத் தெரிவித்து பயன்பெறலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.