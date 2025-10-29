கோயம்புத்தூர்
‘கோதவாடி குளத்தில் மண் எடுக்க வட்டாட்சியரை அணுகலாம்’
பொள்ளாச்சி- ஆழியாறு வடிநில உபகோட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோதவாடி குளத்தின் குயவன் குட்டை பகுதியில் மண் எடுக்க வட்டாட்சியரை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பொள்ளாச்சி- ஆழியாறு வடிநில உபகோட்டம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிணத்துக்கடவு வட்டம், குருநல்லிபாளையம் கிராமத்தில் உள்ள கோதவாடி குளத்தின் குயவன் குட்டை பகுதியில் 72 கன மீட்டா் மண் எடுக்க அனுமதிக்கப்படும் என்று அரசிதழில் கடந்த அக்டோபா் 8-ஆம் தேதி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
அதன்படி, மேற்காணும் நீா்நிலையில் இருந்து வண்டல், களிமண்ணை வெட்டியெடுக்க விரும்புவோா் வட்டாட்சியரை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.