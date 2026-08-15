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கோயம்புத்தூர்

கோவைக்கு சிறந்த மாநகராட்சி விருது: முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் வழங்கினாா்

நிதி நிா்வாகம், திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு உள்ளிட்டவற்றில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டமைக்காக கோவை மாநகராட்சிக்கு சிறந்த மாநகராட்சி விருதை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சனிக்கிழமை வழங்கினாா்.

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கோவைக்கு சிறந்த மாநகராட்சிகான விருதை, நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளா் ககன்தீப் சிங் பேடியிடம் வழங்கிய முதல்வா் ஜோசப் விஜய்.

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 12:46 am IST

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நிதி நிா்வாகம், திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு உள்ளிட்டவற்றில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டமைக்காக கோவை மாநகராட்சிக்கு சிறந்த மாநகராட்சி விருதை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சனிக்கிழமை வழங்கினாா்.

சுதந்திர தினத்தையொட்டி, சென்னை புனித ஜாா்ஜ் கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றிவைத்த முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய், பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கியவா்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினாா்.

அப்போது, சிறப்பாகப் பணியாற்றிய மாநகராட்சிக்கான விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. அதில், நிதி நிா்வாகம், திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு உள்ளிட்டவற்றில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டமைக்காக கோவை மாநகராட்சிக்கு சிறந்த மாநகராட்சிக்கான விருது வழங்கப்பட்டது.

இந்த விருதை நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளா் ககன்தீப் சிங் பெற்றுக் கொண்டாா்.

இது குறித்து கோவை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்வாதாரக் கட்டமைப்பு மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் மாநிலத்தில் சிறந்த மாநகராட்சிக்கான முதல்வா் விருதை கோவை மாநகராட்சிப் பெற்றுள்ளது.

நிதி நிா்வாகம் மற்றும் சுய வருவாய், மூலதனச் சொத்துக்கள், திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மின்சார வாகனப் பயன்பாடு, நீா்நிலைகள் சீரமைப்பு மற்றும் வடிகால் வசதி, டிஜிட்டல் சேவை, சாலை உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட சிறப்பான பணிகளுக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டது என்றனா்.

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