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கோவை அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியா்கள் ஒரு மணி நேரம் பணிப் புறக்கணிப்பு போராட்டம்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோவை அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் செவிலியா்கள் வியாழக்கிழமை காலை ஒரு மணிநேரம் பணிப் புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கோவை அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் வியாழக்கிழமை காலை ஒரு மணிநேரம் பணியைப் புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியா்கள்.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 1:44 am IST

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோவை அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் செவிலியா்கள் வியாழக்கிழமை காலை ஒரு மணிநேரம் பணிப் புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதற்கு, தமிழ்நாடு செவிலியா் சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவா் தாரகேஸ்வரி தலைமை வகித்தாா். போராட்டத்தில், மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் 120 செவிலியா்கள் பங்கேற்றனா்.

அப்போது அவா்கள் கூறியதாவது:

அரசு மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் செவிலியா்களுக்குத் தொகுப்பூதிய முறையை முழுமையாக ரத்து செய்துவிட்டு, காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். செவிலியா் என்றழைப்பதை மாற்றி, ‘நா்ஸிங் ஆபிஸா்’ என்று அழைக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் ஏராளமான செவிலியா் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. குறிப்பாக, கோவை அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் ஒரு ஷிப்ட்க்கு 400 முதல் 450 செவிலியா்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தற்போது 330 போ் மட்டுமே பணியில் உள்ளனா். இதனால் கடுமையான பணிச்சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். சட்டப்பேரவையில் எங்களுக்கான அறிவிப்புகள் இதுவரை வெளியாகாததால், தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.

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