வலிமையான தேசத்துக்கு ஆன்மிகமே அடிப்படை! - மத்திய அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங்!
வலிமையான தேசத்துக்கு ஆன்மிகமே அடிப்படை என மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் பேசினாா்.
கோவை ஈஷா யோக மையத்தில் மகா சிவராத்திரி விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, தியானலிங்கம், லிங்க பைரவி சந்நிதிகளில் தரிசனம் செய்தாா். சூா்ய குண்டம், சந்திர குண்டத்தைப் பாா்வையிட்ட அவா், நெய் தீபம் ஏற்றி நந்தியை வழிபட்டாா்.
பின்னா், இந்த விழாவில் அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் பேசியதாவது: காசி உலகின் மிகப் பழைமையான நகரங்களில் ஒன்று என்றால், தமிழ்ப் பண்பாடோ உலகில் மிகப் பழைமையானது.
பாதுகாப்பு என்பது வெறும் வெளிசக்திகள் சாா்ந்தது மட்டுமல்ல, அது வலிமைமிக்க தேசிய உணா்வில் இருந்து வருவது. அச்சம் இல்லாத சமுதாயத்தால்தான் வலிமையான தேசத்தை உருவாக்க முடியும். இந்த அச்சமின்மை ஆன்மிக அடிப்படையில் இருந்துதான் வரும்.
சிவபெருமானைப்போலவே, நம்முடைய படை வீரா்களும் தங்களுக்குள் அச்சமற்ற தன்மையையும், பொறுமையையும் கொண்டு தேசத்தைக் காக்கிறாா்கள்.
மனித குலம் மன அழுத்தத்துக்கும் பதற்றத்துக்கும் ஆளாகிற இந்த காலகட்டத்தில் சிவபெருமான் முக்கியத்துவம் பெறுகிறாா். இரைச்சல்களுக்கு நடுவில் சமத்தன்மையோடு இருப்பதற்கான அடையாளமே சிவபெருமான். இந்த சாரத்தை சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் மனித குலத்திற்கு முன் கொண்டு வந்து, ஆன்மிகத்தை ஒரு விஞ்ஞானமாக முன்வைக்கிறாா் என்றாா்.
ஆதியோகி வருங்காலத் தலைமுறைக்கு உரியவா்:
இந்நிகழ்ச்சியில் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் பேசியதாவது: ஆதியோகி கடந்த காலத்தைச் சோ்ந்தவா் அல்லா். அவா் எதிா்காலத்தைச் சோ்ந்தவா். ஏனெனில் அவா் வழங்கியது வெறும் நம்பிக்கைகளோ, தத்துவங்களோ, கோட்பாடுகளோ அல்லது போதனைகளோ அல்ல. அவை மனித நல்வாழ்வுக்கான தொழில்நுட்பங்கள். எனவே, ஆதியோகி வருங்கால தலைமுறைக்கு உரியவா் என்றாா்.
பவ்ய பாரத் பூஷண் விருதுகள்:
ஈஷா மகாசிவராத்திரி விழாவில் இந்த ஆண்டு முதல், நாட்டின் வளா்ச்சிக்குப் பங்களித்த சாதனையாளா்களை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ‘பவ்ய பாரத் பூஷண்’ என்ற பெயரில் விருதுகள் வழங்கப்படும் என சத்குரு அறிவித்தாா்.
அந்த வகையில் வயலின் கலைஞா் என்.ராஜம், பரதநாட்டியக் கலைஞா் அலா்மேல்வள்ளி, விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் நம்பி நாராயணன், கிரண் குமாா், வரலாற்றாசிரியா் விக்ரம் சம்பத், பாட்மின்டன் வீராங்கனை சாய்னா நெவால், ஆபரேஷன் சிந்தூரில் பங்காற்றிய ராணுவ வீரா்களை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ஏா் மாா்ஷல் ஜிதேந்திர மிஸ்ரா, கடற்படைத் தலைமை அதிகாரி ராகுல் விலாஸ், ராணுவ அதிகாரி ரத்தே உள்ளிட்டோருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. அவா்களுக்கு ஆதியோகி திருவுருவம் பதித்த விருது பதக்கங்களை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் வழங்கினாா்.
இதில் மகாராஷ்டிர முதல்வா் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ், மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன், புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் நமச்சிவாயம், முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.பி. வேலுமணி, தேமுதிக பொதுச் செயலாளா் பிரேமலதா விஜயகாந்த், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரா் வெங்கடேஷ் பிரசாத், நடிகைகள் சாரா, ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகா்கள் மற்றும் ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இரவு முழுவதும் இசை நிகழ்ச்சி: மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு இரவு முழுவதும் தியானலிங்கம், லிங்க பைரவி வளாகங்கள் பொது மக்களின் தரிசனத்துக்குத் திறந்திருந்தன. மேலும், இந்த ஆண்டு மகா சிவராத்திரி தினத்தில் ஆதியோகி முன்பு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள யோகேஷ்வர லிங்கத்துக்கு சத்குரு முதன்முறையாக மகா அபிஷேகம் என்னும் ஆன்மிக செயல்முறையை அா்ப்பணித்தாா்.
இரவு முழுவதும் இசை, நடன நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில் தமிழ்நாட்டைச் சோ்ந்த ராப் இசைக் கலைஞா் பிளேஸ், குஜராத் நாட்டுப்புறக் கலைஞா் ஆதித்யா காத்வி, மகாராஷ்டிரத்தைச் சோ்ந்த தபேலா இசைக் கலைஞா் பிரசாந்த் சோனாக்ரா, ராஜஸ்தான் மாநில நாட்டுப்புறக் கலைஞா் ஸ்வரூப் கான், ராப் இசைக் கலைஞா் பாரடாக்ஸ் மற்றும் சவுண்டஸ் ஆஃப் ஈஷா குழுவுடன் இணைந்து பாடகா்கள் சுவாகத் ரத்தோட், பிருத்வி காந்தா்வ் ஆகியோா் இசை நிகழ்ச்சிகளை வழங்கினா். இதனுடன் புராஜக்ட் சம்ஸ்கிருதி குழுவின் சிறப்பு நாட்டிய நிகழ்ச்சியும், ஈஷா சம்ஸ்கிருதி பள்ளி மாணவா்களின் தேவார பண்ணிசை மற்றும் களரிப் பயட்டு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.
முன்னதாக, சிவராத்திரி தினத்தையொட்டி இன்னா் என்ஜினீயரிங் ஆன்லைன் யோகப் பயிற்சி வகுப்பை சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அறிமுகப்படுத்தினாா். பிப்ரவரி 15 முதல் 18 வரை 4 நாள்களில் இந்த வகுப்பில் இணைய லிங்க் மூலமாகப் பதிவு செய்வோருக்கு இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு இலவசமாக வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.