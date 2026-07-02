ஆவின் பால் முகவா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் கோவை மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் புதன்கிழமை பால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதுடன் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
கோவை ஆவின் ஒன்றியம் மூலமாக மாவட்டம் முழுவதும் சுமாா் 650 முகவா்கள் வழியாக தினமும் 2.30 லட்சம் லிட்டா் பால் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், ஆவின் நிா்வாகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய செயலியில் உள்ள தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் மற்றும் பால் கொள்முதலின்போது கமிஷன் தொகையை முன்கூட்டியே பிடித்தம் செய்யும் முறைக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, முகவா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்.எஸ்.புரம் பகுதியில் உள்ள ஆவின் அலுவலகம் முன்பு திரண்ட முகவா்கள், இரவு 11 மணி வரை தா்னா மற்றும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதோடு, புதன்கிழமைக்கான பால் ஆா்டா்களையும் செய்யாமல் புறக்கணித்தனா்.
80 ஆயிரம் லிட்டா் மட்டுமே விநியோகம்
முகவா்களின் இந்த திடீா் புறக்கணிப்பு காரணமாக, பச்சாபாளையத்தில் உள்ள ஆவின் பதப்படுத்தும் நிலையத்திலிருந்து முகவா் நிலையங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய பாலின் அளவு பெருமளவு குறைந்தது. வழக்கமாக விநியோகிக்கப்படும் 2.30 லட்சம் லிட்டருக்குப் பதிலாக, புதன்கிழமை காலை வெறும் 80,000 லிட்டா் பால் மட்டுமே விநியோகிக்கப்பட்டது.
இதனால் சில்லறை விற்பனைக் கடைகளுக்கும், முகவா்களை நம்பி இருக்கும் வாடிக்கையாளா்களுக்கும் பால் கிடைக்கவில்லை. பல இடங்களில் ஆவின் பால் பூத்கள் மூடப்பட்டுக் கிடந்தன. இருப்பினும், மாதாந்திர பால் அட்டை வைத்திருக்கும் நுகா்வோருக்கு எந்தவித தடையுமின்றி பால் விநியோகிக்கப்பட்டது.
இன்றுமுதல் இயல்பு நிலை
இதுகுறித்து ஆவின் பால் முகவா்கள் சங்க ஒருங்கிணைப்பாளா் எஸ்.லிங்கம் கூறும்போது, ‘எங்களுடன் ஆவின் அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது, முன்கூட்டியே கமிஷன் பிடித்தம் செய்யும் முறை கைவிடப்படும் என்றும், செயலியில் உள்ள தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் உடனடியாக சரி செய்யப்படும் என்றும் உறுதி அளித்தனா்.
அதிகாரிகளின் இந்த உறுதியை ஏற்று, புதன்கிழமை முகவா்கள் மீண்டும் பால் ஆா்டா்களை செய்யத் தொடங்கியுள்ளனா். எனவே, வியாழக்கிழமை முதல் பால் விநியோகம் முழுமையாக சீரடைந்து இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும்’ என்றாா்.
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