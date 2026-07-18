செம்மொழிப் பூங்கா கட்டுமானப் பணியில் ரூ.40 கோடி முறைகேடு நடந்துள்ளதாக கோவை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் புகாா் தெரிவித்த காங்கிரஸ் வாா்டு உறுப்பினா், திமுக வாா்டு உறுப்பினா்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் கூட்டத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கோவை மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் சாதாரண மாமன்றக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, மேயா் கா.ரங்கநாயகி தலைமை தாங்கினாா். மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா, துணை மேயா் ரா.வெற்றிச்செல்வன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் மத்திய மண்டலத் தலைவா் மீனா லோகு பேசுகையில், ‘மண்டல அலுவலகங்களில் மனை வரன்முறைப்படுத்தும் சிறப்பு முகாம் நடைபெற்று வருகிறது. இதுகுறித்து, மாநகராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள், மண்டலத் தலைவா்களுக்கு முறையான அறிவிப்பை மாநகராட்சி நிா்வாகம் தெரிவிக்கவில்லை என குற்றஞ்சாட்டினாா். அப்போது, திமுக வாா்டு உறுப்பினா்கள் இணைந்து ஆணையா் முன்பாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதையடுத்து, கூட்டத்தில் பேசிய 44-ஆவது வாா்டு காங்கிரஸ் உறுப்பினா் காயத்ரி, மேயா் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையரை முற்றுகையிட்டு கடந்த திமுக ஆட்சியில் செம்மொழிப் பூங்கா கட்டுமானப் பணியில் ரூ.40 கோடி முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளது. இது குறித்து, மேயா், மாநகராட்சி ஆணையா் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் எனக் கூறி அவா்கள் இருக்கையை முற்றுகையிட்டாா்.
அப்போது, திமுக பெண் வாா்டு உறுப்பினா்கள் அவரது கைகளைப் பிடித்து தள்ளுமுள்ளுவில் ஈடுபட்டனா். இதனால், அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. கூட்டத்தில் கடும் அமளி ஏற்பட்ட நிலையில், மாமன்றக் கூட்டத்தை 1 மணி நேரம் ஒத்திவைப்பதாக மேயா் கா.ரங்கநாயகி அறிவித்தாா். மேலும், கூட்டத்தில் ஒழுங்கீனமாக நடந்து கொண்டதாகக் கூறி, காங்கிரஸ் வாா்டு உறுப்பினா் காயத்ரி 2 மாதங்களுக்கு கூட்டத்தில் பங்கேற்க தடை விதித்து மேயா் உத்தரவிட்டாா்.
கண்டனப் பதாகைகளுடன் கம்யூனிஸ்ட் உறுப்பினா்கள்:
கோவை சின்னவேடம்பட்டி ஏரியில் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நீரேற்று நிலையம் அமைக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து கம்யூனிஸ்ட் வாா்டு உறுப்பினா்கள், கண்டன வாசகங்கள் எழுதிய பதாகைகளுடன் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனா். இதுகுறித்து, மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா கூறுகையில், ‘சின்னவேடம்பட்டி பகுதியில் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க தடையில்லாச் சான்று, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியச் சான்று அனைத்தும் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நீதிமன்றமும் அனுமதி அளித்துள்ளது. பணிகள் பெரும்பாலும் முடிவடைந்த நிலையில் அதற்கு தடையில்லை’ என்றாா்.
தரமற்ற சாலைகள் சீரமைப்பால் விபத்து:
கூட்டத்தில் 26ஆவது வாா்டு மதிமுக உறுப்பினா் சித்ரா வெள்ளிங்கிரி பேசுகையில், ‘சூயஸ் 24 மணி நேரக் குடிநீா்த் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்ற பகுதிகளில் சாலை சீரமைப்புப் பணிகள் தரமில்லாமல் காணப்படுவதால் சில நாள்களில் அப்பகுதி மீண்டும் குண்டும்குழியுமாக மாறி விடுகிறது. இதனால், அவ்வழியாகச் செல்வோா் விபத்துக்குள்ளாகும் நிலை காணப்படுகிறது. எனவே, குடிநீா்த் திட்டத்துக்காக தோண்டப்பட்ட இடங்களில் தரமான சீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்’ என்றாா்.
அரங்கின் இருபுறங்களிலும் முதல்வா்கள் புகைப்படங்கள்:
கடந்த மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் படம் வைக்கப்பட்டுள்ளதுபோல, முன்னாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புகைப்படம் வைக்க வேண்டும் என திமுகவினரும், காமராஜா் புகைப்படம் வைக்கப்பட வேண்டும் என காங்கிரஸ் வாா்டு உறுப்பினா்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதனால், இருதரப்புக்கும் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின்னா், அரசு அலுவலகங்களில் முன்னாள் முதல்வா்களின் புகைப்படம் வைக்க அரசு ஆணை இருப்பதாகக் கூறி, ஆணையா் இருக்கை அருகே மு.க.ஸ்டாலின் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டது.
கூட்ட அரங்கில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் புகைப்படத்துக்கு அருகில் முன்னாள் முதல்வா்கள் மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி கே.பழனிசாமி புகைப்படமும், வலப்பக்கச் சுவரில் அண்ணாதுரை, கருணாநிதி, எம்.ஜி.ஆா், ஜெயலலிதா புகைப்படங்களும், இடதுபுறச் சுவரில் ஓமந்தூா் ராமசாமி, காமராஜா், பக்தவத்சலம், ராஜாஜி மற்றும் மகாத்மா காந்தி புகைப்படங்களும் வைக்கப்பட்டு இருந்தன.
அதிமுகவினா் போராட்டம்: மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் முறையாகக் குடிநீா் விநியோகிப்பதில்லை எனக் கூறி மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் அதிமுக வாா்டு உறுப்பினா்கள் ரமேஷ், பிரபாகரன், ஷா்மிளா ஆகியோா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இது குறித்து, வாா்டு உறுப்பினா் பிரபாகரன் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘மாநகரில் பல இடங்களில் 15 நாள்களுக்கு ஒருமுைான் குடிநீா் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதனால், மக்கள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனா். இதற்கு தீா்வு காண உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்’ என்றாா்.
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