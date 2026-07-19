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கோயம்புத்தூர்

நாளைய மின்தடை: பட்டணம், காடுவெட்டிபாளையம்

காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மின்தடை

Updated On :19 ஜூலை 2026, 1:24 am IST

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கோவை பட்டணம், காடுவெட்டிபாளையம் துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 20) காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: பட்டணம் துணை மின் நிலையம்: பட்டணம் புதூா், பீடம்பள்ளி (ஒரு பகுதி), சத்யநாராயணபுரம், காவேரி நகா், ஸ்டேன்ஸ் காலனி, நெசவாளா் காலனி, வெள்ளலூா்(ஒரு பகுதி), பட்டணம், நாயக்கன்பாளையம்.

காடுவெட்டிபாளையம் துணைமின் நிலையம்: காடுவெட்டிபாளையம், நல்லகவுண்டன்பாளையம், மோளகாளிபாளையம், செலம்பராயம்பாளையம், பாப்பம்பட்டி, சந்திராபுரம், முத்துக்கவுண்டன்புதூா் (ஒரு பகுதி), வலையபாளையம் ( ஒரு பகுதி) வாகராயம்பாளையம்.

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