ஜூன் 15 மின்தடை: கணியூா், காடுவெட்டிபாளையம்

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கணியூா், காடுவெட்டிபாளையம் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 15) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கணியூா் துணைமின் நிலையம்: ராசிபாளையம், அருகம்பாளையம், கணியூா், கொள்ளுப்பாளையம், சுப்பராயம்பாளையம், தென்னம்பாளையம் (ஒரு பகுதி), ஊத்துப்பாளையம்.
காடுவெட்டிபாளையம் துணை மின் நிலையம்: காடுவெட்டி பாளையம், நல்லகவுண்டன்பாளையம், மோளகாளிபாளையம், செலம்பராயம்பாளையம், பாப்பம்பட்டி, சந்திராபுரம், முத்துக்கவுண்டன்புதூா் (ஒரு பகுதி), வலையபாளையம் (ஒரு பகுதி), வாகராயம்பாளையம்.