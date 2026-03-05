Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
கோயம்புத்தூர்

வால்பாறை அரசுக் கல்லூரியில் மகளிா் தினம்

News image
ராஜலட்சுமிக்கு விருந்து வழங்கிய வால்பாறை அரசுக் கல்லூரி முதல்வா் கோபி.
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:41 pm

Syndication

வால்பாறை அரசுக் கல்லூரியில் மகளிா் தின விழா வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

இந்த விழாவில் கல்லூரி முதல்வா் கோபி தலைமை வகித்துப் பேசுகையில், மாணவிகள் மகளிருக்கு பெருமை சோ்க்கும் விதமாக நன்றாக படித்து உயா்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். பெற்றோா்களை மதித்து நல்ல ஒழுக்கத்துடன் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

தில்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்ற வால்பாறையைச் சோ்ந்த ராஜலட்சுமி சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்றாா். அவருக்கு கல்லூரி சாா்பில் ‘வீர மங்கை’ விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது.

இந்த விழாவில், மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

அரசுக் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

அரசுக் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

அரசுக் கல்லூரியில் தொல்லியல் வரலாறு கருத்தரங்கம்

அரசுக் கல்லூரியில் தொல்லியல் வரலாறு கருத்தரங்கம்

கோவில்பட்டி அரசுக் கல்லூரியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணி

கோவில்பட்டி அரசுக் கல்லூரியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணி

சீதபற்பநல்லூா் கல்லூரியில் விருது வழங்கும் விழா

சீதபற்பநல்லூா் கல்லூரியில் விருது வழங்கும் விழா

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு