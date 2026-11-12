மண் வளத்தை மீட்டெடுக்க வலியுறுத்தி, ஈஷா சாா்பில் உலக சாதனை மண் ஓவியம்
மண் வளத்தை மீட்டெடுக்கும் நடவடிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஈஷா மண் காப்போம் இயக்கம் சாா்பில் உலகின் மிகப்பெரிய மண் ஓவியம் உருவாக்கப்பட்டு புதிய உலக சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.
மண் வளத்தை மீட்டெடுக்க வலியுறுத்தி, பிரிட்டனை சோ்ந்த மண் ஓவியக் கலைஞா் பில் லாம்பா்ட் வரைந்த உலகச் சாதனை மண் ஓவியம்.
மண் வளத்தை மீட்டெடுக்கும் நடவடிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஈஷா மண் காப்போம் இயக்கம் சாா்பில் உலகின் மிகப்பெரிய மண் ஓவியம் உருவாக்கப்பட்டு புதிய உலக சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.
துருக்கியில் நடைபெற்று வரும் 31-ஆவது ஐ.நா. பருவநிலை மாநாட்டில், மண் வளத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு உலக நாடுகள்
முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் நோக்கில், ஈஷா அறக்கட்டளையின் மண் காப்போம் இயக்கம் சாா்பில் உலகின் மிகப்பெரிய மண் ஓவியம் உருவாக்கப்பட்டு உலக சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. லண்டனில் உள்ள லண்டன் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியில், பிரிட்டனை சோ்ந்த மண் ஓவியக் கலைஞா் பில் லாம்பா்ட், நான்கு வகையான மண்ணைப் பயன்படுத்தி இந்த ஓவியத்தை உருவாக்கினாா்.
இதற்கு முன்பு 59,458 சதுர சென்டிமீட்டா் (சுமாா் 64 சதுர அடி) பரப்பளவில் உருவாக்கப்பட்ட மண் ஓவியமே உலக சாதனையாக இருந்தது. தற்போது 61,000 சதுர சென்டிமீட்டா் (சுமாா் 65 சதுர அடி) பரப்பளவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய ஓவியம் முந்தைய சாதனையை முறியடித்துள்ளது.
பிரிட்டனை சோ்ந்த “‘அஃபிசியல் ரெக்காா்ட் பிரேக்கா்ஸ்‘’என்ற அமைப்பு இந்தச் சாதனையை அதிகாரப்பூா்வமாகச் சரிபாா்த்து உறுதி செய்துள்ளது.
இது தொடா்பான சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் கூறுகையில், ‘ உங்களின் இந்த அற்புதமான முயற்சிக்கும், நமது மண்ணின் மீதான உங்களின் அக்கறைக்கும் என் வாழ்த்துக்கள். உலகின் மிகப்பெரிய மண் ஓவியம், உலகின் மிகப்பெரிய உயிா்வாழும் அமைப்பான நமது மண்ணின் இழந்த வளத்தை மீட்டெடுக்க ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஊக்கமளிப்பதாக அமையட்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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