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நாளைய மின்தடை: காடுவெட்டிபாளையம்

காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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கோவை, சோமனூா் மின்பகிா்மான வட்டத்துக்குள்பட்ட காடுவெட்டிபாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பாராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் திங்கள்கிழமை (நவம்பா் 16) காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: காடுவெட்டிபாளையம், நல்லகவுண்டன்பாளையம், மோளக்காளிபாளையம், செலம்பராயம்பாளையம், பாப்பம்பட்டி, சந்திராபுரம், முத்துகவுண்டன்புதூா் (ஒரு பகுதி), வலையாபாளையம் (ஒரு பகுதி), வாகராயம்பாளையம்.

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