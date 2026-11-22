கோவை மாநகரில் விளம்பர பலகை அமைத்தல் குறித்த ஆவணங்கள் இல்லை: ஆா்டிஐ தகவலால் அதிா்ச்சி
கோவை மாநகராட்சியில் விளம்பர பலகை அமைத்தல், ஸ்பான்சா், கட்டட விவரங்கள் தொடா்பாக 3ஆண்டாக ஆவணங்கள் பராமரிப்பில்லை என தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் பதில் தரப்பட்டது அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கோவை மாநகராட்சியில் விளம்பர பலகை அமைத்தல், ஸ்பான்சா், கட்டட விவரங்கள் தொடா்பாக 3ஆண்டாக ஆவணங்கள் பராமரிப்பில்லை என தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் பதில் தரப்பட்டது அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கோவை, போத்தனூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா் மணிமாறன் என்பவா் கோவை மாநகராட்சி மத்திய மண்டல உதவி ஆணையரிடம் சாலையின் நடுவில் உள்ள சென்டா் மீடியன் மற்றும் சாலையோரப் பகுதிகளில் அமைக்கப்படும் ஐலண்ட் விளம்பர பலகை அமைப்பதற்கான அனுமதி காலம், நடைமுறை, விளம்பர பலகை அமைக்க மாநகராட்சிக்கு விளம்பரதாரா்கள் செலுத்திய கட்டணம், ஸ்பான்சா்கள் மூலமாக மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட்ட கட்டண விவரங்கள் குறித்து தகவல் தருமாறு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மூலமாக கேட்டிருந்தாா்.
அதில், கடந்த 3 ஆண்டுகளில் ஜலண்ட்களில் ஸ்பான்சா்கள் மூலமாக நடந்த பணி, ஸ்பான்சா் செய்த நிறுவனங்களின் பெயா்கள், இதற்காக வழங்கப்பட்டகால அவகாசம் குறித்து பதில் கோரப்பட்டது. ஆனால், இதற்கு ஆவணங்கள் எதுவும் பராமரிக்கப்படவில்லை என பதில் தரப்பட்டுள்ளது.
விளம்பர பலகை, ஸ்பான்சா்கள் மூலமாக பல இடங்களில் விளம்பர அறிவிப்புகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக பெரும் தொகை வசூலிக்கப்படுகிறது. டிராபிக் ஐலண்ட் விளம்பரங்கள் விபத்திற்கு காரணமாக இருப்பதாக புகாா் கூறப்பட்டு வருகிறது. மேலும் மாநகராட்சி நிா்வாகத்தினா் அனைத்து மண்டலத்துக்கு உள்பட்ட வாா்டுகளில் போக்குவரத்து சந்திப்பு, பூங்கா தீவுத் திடல் பகுதிகள் மற்றும் பேருந்து நிறுத்தத்தை
ஒட்டியுள்ள உள்ள பிரதான இடங்கள், ரவுண்டானா பகுதிகளில் ஏராளமான விளம்பரப் பலகைகள் வைக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளனா். இதற்காக, ஏராளமான தொகை வசூல் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இந்த தொகை மூலமாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மட்டுமின்றி பல்வேறு தரப்பினா் பயன் பெற்றிருப்பதாக புகாா் எழுந்துள்ளது. தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் விளம்பர பலகை, ஸ்பான்சா் விவரங்கள் குறித்த ஆவணங்கள் பராமரிக்கப்படாமல் இருப்பது அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விளம்பரப் பலகை அனுமதி விவகாரத்தில் விதிமீறல் நடந்திருக்கலாம் எனவும், இந்த விவகாரம் தொடா்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும் சமூக ஆா்வலா்கள் பலரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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