வரிவசூல் முறைகேடு: கோவை மாநகராட்சிக்கு ரூ.2,053 கோடி வருவாய் இழப்பு; லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை விசாரிக்க வலியுறுத்தல்
கோவை மாநகராட்சியில் வரிவசூலில் முறைகேடு நடந்ததால் ரூ. 2,053 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கோப்புப் படம்
கோவை மாநகராட்சியில் வரிவசூலில் முறைகேடு நடந்ததால் ரூ. 2,053 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதுதொடா்பாக சமூக ஆா்வலா் தியாகராஜன் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தணிக்கைத் துறை இயக்குநரின் உத்தரவுப்படி, அண்மையில் கோவை தணிக்கைத் துறை அதிகாரிகள், 2012 - 2026 இடையேயான காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வரவு - செலவு குறித்து அண்மையில் மாநகராட்சியில் சிறப்புத் தணிக்கை மேற்கொண்டனா். சொத்துவரி, திடக்கழிவு மேலாண்மை, எல்இடி விளக்குகள் கொள்முதல், பராமரிப்புப் பணி, பருவகாலப் பணிகள் உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளை ஆய்வு மேற்கொண்டு 419 பக்கத்துக்கு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது.
அதில், குடியிருப்புகளுக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ள சொத்து வரியைப் போல, தொழிற்சாலை, நிறுவனங்கள், கல்விக் கூடங்களுக்கும் குறைவான வரி விதிக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. குறைவான அளவு வரி விதிக்க சம்பந்தப்பட்டவா்களிடம் அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்றுள்ளனா். இதன் மூலமாக ரூ.2,053 கோடி வரை மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில், தொழிற்சாலை, கல்வி நிறுவனங்களுக்கு குடியிருப்புகளுக்கான சொத்து வரி விதித்ததில் ரூ. 87.17 கோடி வருவாய் இழப்பு, வீடுகளுக்கு வழங்கும் குடிநீா் இணைப்பை வணிகப் பயன்பாட்டுக்கு வழங்கியதில் ரூ.158.31 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதேபோல, முறைகேடாக சொத்துவரி தள்ளுபடி செய்ததில் ரூ.34.60 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
அனுமதியில்லாத கட்டடங்களுக்கு சட்ட நடவடிக்கை இல்லாமல் சொத்து வரி விதித்ததில் ரூ. 274 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள சொத்து வரியை வசூல் செய்யாததால் ரூ. 82.25 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதேபோல், பல்வேறு வரி இனங்களை வசூலிப்பதில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதால் மொத்தமாக மாநகராட்சிக்கு ரூ. 2,053 கோடி வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்தப் பணிகள், வரி விதிப்பு சலுகை உள்பட மாநகராட்சியில் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற லஞ்சம் பெற்ற அதிகாரிகள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
கோவை மாநகராட்சி மூலமாக சாலை அமைத்தல், பூங்கா, பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வளா்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதில், திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செம்மொழிப் பூங்கா பணிகளில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகவும், அதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அண்மையில் நடைபெற்ற மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் பெண் வாா்டு உறுப்பினா் காயத்ரி, மேயரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கிடையில், கோவை மாநகராட்சியில் வரிவசூலில் நடந்துள்ள முறைகேடு காரணமாக ரூ. 2,053 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிா்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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