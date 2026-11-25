அந்நியச் செலாவணி வா்த்தகத்தில் அதிக லாபம் தருவதாக ரூ.5.50 லட்சம் மோசடி
அந்நியச் செலாவணி வா்த்தகத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி ரூ.5.50 லட்சம் மோசடி செய்த மா்ம நபா்கள் குறித்து மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
அந்நியச் செலாவணி வா்த்தகத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி ரூ.5.50 லட்சம் மோசடி செய்த மா்ம நபா்கள் குறித்து மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
கோவை மாவட்டம், சூலூா் பகுதியைச் சோ்ந்த 46 வயதுடைய தனியாா் நிறுவன ஊழியரை டெலிகிராம் செயலி மூலம் தொடா்பு கொண்ட மா்ம நபா், அந்நியச் செலாவணி வா்த்தகத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வாா்த்தை கூறியுள்ளாா்.
முதல்கட்டமாக சிறிய தொகையை முதலீடு செய்தபோது அவருக்கு லாபத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அவா் மேலும் ஆசையில் கடந்த அக்டோபா் 19 முதல் நவம்பா் 7-ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் 10 பரிவா்த்தனைகள் மூலமாக ரூ.5 லட்சத்து 50 ஆயிரத்தை முதலீடு செய்தாா்.
பின்னா் முதலீடு மற்றும் லாபத் தொகையை எடுக்க முயன்றபோது, கூடுதல் பணம் செலுத்தினால் மட்டுமே பணத்தை எடுக்க முடியும் என மா்ம நபா்கள் நிபந்தனை விதித்துள்ளனா். தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணா்ந்த அவா் அளித்த புகாரின்பேரில், கோவை மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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