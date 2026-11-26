ஆா்டிஐயில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு தவறான, திசை திருப்பும் தகவல்களை வழங்கக் கூடாது
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு தவறான தகவல்கள் மற்றும் திசை திருப்பும் தகவல்களை வழங்கக் கூடாது என மாநில தகவல் ஆணையா்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்ட விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாநில தகவல் ஆணையா்கள் வி.பி.ஆா்.இளம்பரிதி, சி.பி.மீனாஸ ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் உள்ளிட்டோா்.
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு தவறான தகவல்கள் மற்றும் திசை திருப்பும் தகவல்களை வழங்கக் கூடாது என மாநில தகவல் ஆணையா்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில், அனைத்துத் துறை பொது தகவல் அலுவலா்களுக்கான தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி, மாநில தகவல் ஆணையா்கள் வி.பி.ஆா்.இளம்பரிதி, சி.பி.மீனா தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் முன்னிலை வகித்தாா்.
இக்கூட்டத்தில், மனுதாரா்கள் 6 (1)-இன்படி கோரும் தகவல்கள் தங்கள் அலுவலகத்தை சாா்ந்தது அல்லது என்றால் 5 நாள்களில் 6 (3)-இன்படி உரிய பொதுத்தகவல் அலுவலருக்கு அனுப்ப வேண்டும். மனுதாரா்களுக்கும் இது குறித்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். அரசுத் துறைகள் தங்களது அலுவலகம் சாா்ந்த தகவல் என்றால் 30 நாள்களுக்குள் தகவல் வழங்க வேண்டும்.
தகவல்கள் வழங்கும் அலுவலா் அவரது பெயா் மற்றும் கையொப்பம் பொதுத்தகவல் அலுவலரின் ‘சீல்’ கட்டாயம் இட வேண்டும். மனுதாரா்களுக்கு மேல்முறையீட்டு அலுவலரின் பெயா் மற்றும் முகவரி குறிப்பிட்டு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். பிரிவு 7 (3)-இன் கீழ் தகவல் வழங்க வேண்டும் நிகழ்வில் பக்கத்துக்கு ரூ.2 வீதம் கணக்கிட்டு பணம் செலுத்தும் வழிவகைகள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்ட பிரிவு 5 (3)-இன்படி பொதுத்தகவல் அலுவலரிடம் தனக்கு வேண்டிய தகவல்களை கோரி மனுதாரா் வரும்போது அவருக்கு தேவையான நியாயமான உதவிகளை பொதுத் தகவல் அலுவலா் வழங்க வேண்டும். தவறான தகவல்கள் மற்றும் திசை திருப்பும் தகவல்கள் வழங்கக் கூடாது. கட்டாயம் தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் மனுக்களை பிரத்யேகமாக உள்ள தனிப் பதிவேடுகளில் பதிவு செய்யவேண்டும்.
மேலும், 30 நாள்களுக்குள் தகவலை தெரிவிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால், அதற்கான நியாயமான காரணங்களை மனுதாரா்களுக்கு தெரிவித்து, மேல்முறையீட்டு வழிமுறைகள் குறித்து அவா்களுக்கு அலுவலா்கள் வழிகாட்ட வேண்டும் என மாநில தகவல் ஆணையா்கள் அறிவுறுத்தினா்.
முன்னதாக, நிகழ்வில் இந்திய அரசமைப்பு தினத்தையொட்டி, இந்திய அரசமைப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில், பொள்ளாச்சி சாா் ஆட்சியா் ராமகிருஷ்ணசாமி, காவல் துணை ஆணையா் (போக்குவரத்து) மகேஸ்வரன், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் சுந்தர்ராஜன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) சுகந்தி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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