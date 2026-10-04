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நாளைய மின்தடை: முத்துக்கவுண்டன்புதூா் துணை மின் நிலையம்

காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்று மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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கோவை, முத்துக்கவுண்டன்புதூா் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் திங்கள்கிழமை (அக்டோபா் 5) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்று மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: நீலாம்பூா், அண்ணா நகா், லட்சுமி நகா், குளத்தூா், முத்துக்கவுண்டன்புதூா் சாலை, குரும்பபாளையம் (ஒரு பகுதி), புறவழிச்சாலை (ஒரு பகுதி).

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