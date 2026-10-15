மாநகராட்சிப் பகுதியில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு அதிகரிப்பு
கோவை மாநகராட்சிப் பகுதியில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. 4 நாள்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீா் வழங்கிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வடக்கு மண்டல கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
குடிநீர் - பிரதிப் படம்
கோவை மாநகராட்சிப் பகுதியில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. 4 நாள்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீா் வழங்கிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வடக்கு மண்டல கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
கோவை மாநகராட்சி, வடக்கு மண்டல கூட்டம், மண்டலத் தலைவா் கதிா்வேலு தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநகராட்சி உதவி ஆணையா் மோகனசுந்தரி முன்னிலை வகித்தாா். இக்கூட்டத்தில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் மற்றும் சூயஸ் 24 மணி நேர குடிநீா்த் திட்டத்துக்காக தோண்டப்பட்ட சாலைகளை விரைவில் சீரமைக்க வேண்டும் என வாா்டு உறுப்பினா்கள் பலரும் வலியுறுத்தினா்.
கூட்டத்தில் 26-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் சித்ரா வெள்ளிங்கிரி பேசுகையில், ‘மாநகரில் குடிநீா் பற்றாக்குறை அதிகமாகி வருகிறது. குறிப்பாக பீளமேடு பகுதியில் 12 நாள்களுக்கு ஒருமுறை தான் குடிநீா் வழங்கப்படுகிறது. இதனால், மக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகின்றனா். 4 நாள்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீா் வழங்கிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
பல இடங்களில் எரியாத தெருவிளக்குகளை பழுது நீக்க தாமதமாகிறது. உடனடியாக தெருவிளக்குகளை பழுது நீக்க வேண்டும். தூய்மைப் பணியாளா்கள் பற்றாக்குறையால் மாநகரில் தூய்மைப் பணி பாதிக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக தூய்மைப் பணியாளா்கள், வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மாநகரில் கொசு உற்பத்தி அதிகரிப்பால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அனைத்து பகுதிகளிலும் வாரத்துக்கு 2 முறை கொசு மருந்து தெளிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, வடக்கு மண்டலத்துக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்வது தொடா்பாக கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.
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