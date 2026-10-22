இன்றைய மின்தடை: சூலூா், அரசூா்
சூலூா், அரசூா் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபா் 23) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
சூலூா், அரசூா் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபா் 23) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்:
சூலூா் துணை மின் நிலையம்: சூலூா், பி.எஸ். நகா், டி.எம்.நகா், கண்ணம்பாளையம், ரங்கநாதபுரம், காங்கேயம்பாளையம், முத்துக்கவுண்டன்புதூா், ராவத்தூா், கலங்கல், காசிகவுண்டன்புதூா்.
அரசூா் துணை மின் நிலையம்: அரசூா், பொத்தியாம்பாளையம், குரும்பபாளையம், தென்னம்பாளையம், செங்கோட கவுண்டன் புதூா், செல்லப்பம்பாளையம், பச்சா பாளையம், வடுகபாளையம், சங்கோதிபாளையம், சமத்துவபுரம், அன்பு நகா், அன்னூா் சாலை, பொன்னாண்டம்பாளையம், மோளபாளையம்.
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