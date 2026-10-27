மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு: குறைகளைக் கேட்டறிந்த முன்னாள் அமைச்சா்
கோவையில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினருமான வி.செந்தில்பாலாஜி செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
செல்வசிந்தாமணி குளம் நிறைந்து பாதிப்புக்குள்ளான குடியிருப்புப் பகுதியில் மக்களைச் சந்தித்து குறைகளைக் கேட்டறிந்த செந்தில்பாலாஜி எம்எல்ஏ.
கோவையில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினருமான வி.செந்தில்பாலாஜி செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கடந்த சில நாள்களாக பெய்த பலத்த மழையால் கோவை மாநகரப் பகுதிகளில் செல்வபுரம், கெம்பட்டி காலனி, உக்கடம், சுண்டக்காம்பாளையம் உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கியது. இதில் வீடுகளுக்குள் தண்ணீா் புகுந்து மக்கள் மிகவும் சிரமத்துக்குள்ளாகினா். செல்வசிந்தாமணி குளம் நிரம்பி, உபரிநீா் வெளியேறி அப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்தது. இதனால் குடியிருப்புவாசிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
இந்நிலையில் மழையால் பாதிப்புக்குள்ளான குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் செல்வசிந்தாமணி குளத்தை முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினருமான வி.செந்தில்பாலாஜி செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, குடியிருப்புவாசிகளிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாநகராட்சி மேயா் கா.ரங்கநாயகி, கோவை மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் கணபதி ப.ராஜ்குமாா், துணை மேயா் ரா.வெற்றிச்செல்வன், கோவை மாநகா், மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் துரை.செந்தமிழ்செல்வன், வடக்கு மாவட்டச் செயலாளா் தொண்டாமுத்தூா் ரவி, தெற்கு மாவட்டச் செயலாளா் தளபதி முருகேசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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