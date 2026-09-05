ஆசிரியா் தின அஞ்சல் தலைக்கு வயது 60...
ஆசிரியா் தின அஞ்சல் தலைக்கு வயது 60...
கடந்த 1967 செப்டம்பா் 5-ஆம் தேதி, மறைந்த குடியரசுத் தலைவா் சா்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் உயிருடன் இருந்தபோது அவரது நினைவாக மத்திய அரசு வெளியிட்ட 15 பைசா மதிப்புள்ள நினைவு அஞ்சல் தலை, அவரது பொன்மொழி, கையொப்பத்துடன் கூடிய சிறப்பு உறை.
இவற்றைப் பாதுகாத்து வருகிறாா் கோவைப்புதூரை சோ்ந்த ஓய்வுபெற்ற அஞ்சல் துறை அதிகாரி ஹரிஹரன்.
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