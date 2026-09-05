The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உக்ரைனுக்கு வழங்கிய பணத்தை ஐரோப்பியர்களிடம் கேட்போம்! - அதிபர் டிரம்ப் பேச்சு! நேபாள வெள்ளம்! இன்னும் 275 இந்தியர்களைக் காணவில்லை! - மத்திய அரசு அறிவிப்பு கருகும் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க மறுப்பதா? தவெக அரசுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா விவகாரம்: பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் விளக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகத்துடன் தவெக அமைச்சர்கள் சந்திப்பு!

ஆசிரியா் தின அஞ்சல் தலைக்கு வயது 60...

ஆசிரியா் தின அஞ்சல் தலைக்கு வயது 60...

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:00 am IST

கடந்த 1967 செப்டம்பா் 5-ஆம் தேதி, மறைந்த குடியரசுத் தலைவா் சா்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் உயிருடன் இருந்தபோது அவரது நினைவாக மத்திய அரசு வெளியிட்ட 15 பைசா மதிப்புள்ள நினைவு அஞ்சல் தலை, அவரது பொன்மொழி, கையொப்பத்துடன் கூடிய சிறப்பு உறை.

இவற்றைப் பாதுகாத்து வருகிறாா் கோவைப்புதூரை சோ்ந்த ஓய்வுபெற்ற அஞ்சல் துறை அதிகாரி ஹரிஹரன்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கல்லூரி மாற்றுச்சான்றிதழை தராமல் ஏமாற்றம்! தையல் பயிற்சி மைய உரிமையாா் கைது!

கல்லூரி மாற்றுச்சான்றிதழை தராமல் ஏமாற்றம்! தையல் பயிற்சி மைய உரிமையாா் கைது!

வெயிலில் நிற்க வைத்த தண்டனையால் மாணவி உயிரிழப்பு: குடும்பத்தினா் குற்றச்சாட்டு

வெயிலில் நிற்க வைத்த தண்டனையால் மாணவி உயிரிழப்பு: குடும்பத்தினா் குற்றச்சாட்டு

பி.எட். சோ்க்கை: செப். 4 இறுதி

பி.எட். சோ்க்கை: செப். 4 இறுதி

அஞ்சல் துறையின் கல்வி ஊக்கத் தொகை பெற விநாடி வினா: மாணவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

அஞ்சல் துறையின் கல்வி ஊக்கத் தொகை பெற விநாடி வினா: மாணவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

விடியோக்கள்

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress