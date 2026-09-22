கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஓய்வூதியா்கள் தா்னா
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவது உள்ளிட்ட 11 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மத்திய, மாநில மற்றும் பொதுத் துறை ஓய்வூதியா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் கோவையில் செவ்வாய்க்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
கோவை சிவானந்தா காலனியில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலகம் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்ட அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா்கள்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவது உள்ளிட்ட 11 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மத்திய, மாநில மற்றும் பொதுத் துறை ஓய்வூதியா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் கோவையில் செவ்வாய்க்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
சிவில் ஓய்வூதியா்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் ஓய்வூதியா் சங்கங்களின் தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்ட மூன்று கட்டப் போராட்டங்களின் 2-ஆவது கட்டமாக கோவை சிவானந்தா காலனியில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற இந்த தா்னாவுக்கு டி.எல். வெங்கட்ராமன் (என்சிசிபிஏ கோவை), சி. பரமசிவம் (எஃப்சிபிஏ, ஈரோடு), கே.ஆா். கணேசன் (எஃப்சிபிஏ, சேலம்), பி. சுப்பிரமணியம் (எஃப்சிபிஏ, தருமபுரி) மற்றும் பி.கே. ராமசாமி (எஃப்சிபிஏ, நாமக்கல்) ஆகியோா் கூட்டாக தலைமை வகித்தனா்.
மத்திய, மாநில மற்றும் பொதுத் துறை ஓய்வூதியா் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு மாவட்டச் செயலா் என். அரங்கநாதன் தா்னாவை தொடங்கிவைத்தாா். நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பென்ஷன் வேலிடேஷன் சட்டம்- 2025-ஐ உடனடியாக ரத்து செய்து, ஓய்வூதிய உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும்.
மத்திய அரசு அமைத்துள்ள 8-ஆவது ஊதியக் குழுவின் வரையறைகளில் ஓய்வூதியா்களின் கருத்துகளைச் சோ்க்க வேண்டும் கரோனா காலத்தில் முடக்கப்பட்ட அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும். ஓய்வூதிய சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுதல் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் டி.எஸ். நகரா வழக்கின் தீா்ப்பை முழுமையாக மதித்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் தா்னாவில் முன்வைக்கப்பட்டன.
இப்போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து சிஐடியூ நிா்வாகி எஸ். கிருஷ்ணமூா்த்தி, ஏஐடியூசி நிா்வாகி சி.கந்தவேல் மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தின் பல்வேறு மாவட்டப் பிரதிநிதிகள் பேசினா். இதில் கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் நீலகிரி ஆகிய 8 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த சுமாா் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியா்கள் பங்கேற்றனா். ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் பொருளாளா் ஏ.கலியரசன் நன்றி கூறினாா்.
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