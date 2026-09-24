The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 171 ஐஐடி மாணவர்கள் தற்கொலை: சென்னைக்கு 2வது இடம்!தேர்தல் முறையை சிதைக்க பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா, ஞானேஷ்குமார் கூட்டுச் சதி: கே.சி. வேணுகோபால்பாட்மின்டனில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் ஹரிஹரனுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை: முதல்வர்காஸாவில் தொடரும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்! 74,000-ஐ நெருங்கும் பலி எண்ணிக்கை!மாணவர் தற்கொலைக்கான பின்னணி: விசாரிக்க சிறப்புக்குழு அமைத்த ஐஐடி மும்பை!தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியிலிருந்து ஞானேஷ் குமார் நீக்கப்பட வேண்டும்: மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ், தேர்தல் ஆணையம் இணைந்து தேசத்துரோகம்! ராகுல் விமர்சனம்

மாணவா் விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி விவகாரம்: வரும் 30-ஆம் தேதி புதிய தமிழகம் ஆா்ப்பாட்டம்

மாணவா் விடுதிகளில் உணவில் மாட்டிறைச்சி வழங்கப்படுவது தொடா்பான கருத்தைத் தெரிவித்த சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு மன்னிப்புக் கேட்க வலியுறுத்தி, வரும் 30-ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகங்கள் முன் புதிய தமிழகம் கட்சி சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று அந்தக் கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி அறிவித்துள்ளாா்.

செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டி அளித்த புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் கிருஷ்ணசாமி.

Published On :

மாணவா் விடுதிகளில் உணவில் மாட்டிறைச்சி வழங்கப்படுவது தொடா்பான கருத்தைத் தெரிவித்த சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு மன்னிப்புக் கேட்க வலியுறுத்தி, வரும் 30-ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகங்கள் முன் புதிய தமிழகம் கட்சி சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று அந்தக் கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி அறிவித்துள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக கோவையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் புதன்கிழமை கூறியதாவது:

அரசு பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் மாணவா் விடுதிகளில் இதுவரை முட்டை, கோழி இறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி உள்ளிட்ட உணவுகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது சமூக நலத் துறையின் கீழ் செயல்படும் விடுதிகளில் வழங்கப்படும் உணவு சரிவர வேகாமல் இருப்பதாக புகாா் எழுந்துள்ளது. அதைக் களைய வேண்டிய பொறுப்பில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சோ்ந்த சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு, அங்கு மாட்டிறைச்சி வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்று பொது வெளியிலும், சட்டப்பேரவையிலும் பேசி வருவது ஏற்புடையதல்ல.

தமிழகத்தில் 1950-களிலேயே பசு பாதுகாப்பு தொடா்பான சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டன. வேளாண்மையை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டு, கால்நடைகளை வணங்கிப் போற்றும் பண்பாட்டைக் கொண்ட மக்கள் வாழும் தமிழகத்தில், அரசுப் பணத்தில் மாணவா்களுக்கு மாட்டுக்கறியை திணிக்க முயற்சிப்பது ஒட்டுமொத்த மக்களின் உணா்வுகளையும் புண்படுத்தும் செயல்.

எனவே, சா்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்த அமைச்சா் உடனடியாக பகிரங்க மன்னிப்புக் கேட்பதுடன், தனது பேச்சைத் திரும்பப்பெற வேண்டும். இதுதொடா்பாக முதல் கட்டமாக வரும் 30-ஆம் தேதி காலை 11.30 மணி முதல் 12.30 மணி வரை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகங்கள் முன்பாகவும், அமைச்சரின் இல்லத்தின் முன்பாகவும் புதிய தமிழகம் கட்சி சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.

அா்த்தமற்ற இடைத்தோ்தலில் புதிய தமிழகம், கொங்கு இளைஞா் பேரவை, புரட்சி பாரதம் உள்பட சுமாா் 15 அமைப்புகள் அங்கம் வகிக்கும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டமைப்பு எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவு அளிக்காமல் நடுநிலை வகிக்கும் என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விவசாய சங்க நிறுவனரைக் கண்டித்து கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

விவசாய சங்க நிறுவனரைக் கண்டித்து கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழகம் முழுவதும் விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்கும் மாணவா்களுக்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு!

தமிழகம் முழுவதும் விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்கும் மாணவா்களுக்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு!

முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று தொடக்கம்: மைதானங்கள் குறித்த விவரங்கள் வெளியீடு

முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று தொடக்கம்: மைதானங்கள் குறித்த விவரங்கள் வெளியீடு

வரும் 31- ஆம் தேதி கும்பாபிஷேகம்: அந்தியூா் பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் இறுதிக்கட்ட திருப்பணி ஆய்வு

வரும் 31- ஆம் தேதி கும்பாபிஷேகம்: அந்தியூா் பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் இறுதிக்கட்ட திருப்பணி ஆய்வு

விடியோக்கள்

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election