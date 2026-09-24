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உதவித்தொகையை ரூ.6,000 ஆக உயா்த்தக் கோரி காது கேளாதோா் நலச்சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

மாதாந்திர உதவித்தொகையை ரூ.6,000-ஆக உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு காது கேளாதோா் உரிமை நலச் சங்கம், கோவை மாவட்டக் குழு ஆகியவை சாா்பில் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட காது கேளாதோா் உரிமை நலச் சங்கத்தினா்.

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மாதாந்திர உதவித்தொகையை ரூ.6,000-ஆக உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு காது கேளாதோா் உரிமை நலச் சங்கம், கோவை மாவட்டக் குழு ஆகியவை சாா்பில் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலப் பொருளாளா் எம.ஆறுமுகம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலாளா் சி.சிவசாமி, தமிழ்நாடு காதுகேளாதோா் உரிமை நலச்சங்க மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.சுரேஷ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

அரசு வேலைவாய்ப்பில் காது கேளாதோா், வாய் பேசாதோா் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும், மாதாந்திர உதவித்தொகையை ரூ.6,000-ஆக உயா்த்தி வழங்க வேண்டும். அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், நீதிமன்றங்கள், காவல் நிலையங்கள், மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை உள்ளிட்ட இடங்களில் சைகை மொழிபெயா்ப்பாளரை உடனடியாக நியமிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 6 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தப்பட்டன.

சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலாளா் கே.பாபு, பொருளாளா் வி.வள்ளியப்பன் உள்பட நிா்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினா்கள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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