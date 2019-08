ராணுவக் கல்லூரியில் 8 ஆம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கு நுழைவுத் தேர்வு: விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

டேராடூனில் உள்ள ராஷ்டிரிய இந்திய ராணுவக் கல்லூரியில் 2020 ஆம் ஆண்டு துவங்கும் 8 ஆம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கு தகுதித் தேர்வு டிசம்பர் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.

7 ஆம் வகுப்பு தேறிய அல்லது 7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான விவர கையேடு கடந்த ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற தேர்வுகளின் கேள்வித்தாள்களை கட்டணம் செலுத்தி எழுத்து மூலம் விண்ணப்பித்துப் பெறலாம். முகவரியை ஆங்கிலத்தில் பெரிய எழுத்தில் எழுத வேண்டும்.

இதற்கான கட்டணம், பொதுப் பிரிவினர் விரைவு தபாலில் பெற 600 ரூபாயும், எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினர் 555 ரூபாயும், ஜாதிச்சான்றுடன் The Commandant RIMC, Dehradun என்ற பெயரில் State Bank of India, Tel Bhavan, Dehradun (Bank Code-01576), Uttarakhand-இல் மாற்றத்தக்க வரைவோலையாக பெற வேண்டும். அதனை THE COMMANDANT, RASHTRIYA INDIAN MILITARY COLLEGE, DEHRADUN, UTTARAKHAND-248003 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

தனியாக அச்சடிக்கப்பட்ட அல்லது நகல் எடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.

டேராடூனில் இருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய சாலை, பூங்கா நகர், சென்னை 600003 என்ற முகவரிக்கு செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

எழுத்து தேர்வுகள் டிசம்பர் 1, 2 ஆம் தேதி நடைபெறும். இத்தேர்வை ஆங்கிலம், ஹிந்தியில் மட்டுமே எழுத இயலும்.

எழுத்து தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்த மாணவர்களுக்கு 2020 ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும்.

கூடுதல் விவரங்களை அறிய www.rimc.gov.in அல்லது www.rimc.org என்ற இணையதள முகவரியிலும், ஈரோடு மாவட்ட முன்னாள் படைவீரர் நல துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை 0424-2263227 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.