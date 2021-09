தடப்பள்ளி - அரக்கன்கோட்டை பாசனப் பகுதியில் ஹெக்டேருக்கு 2,750 முதல் 3,100 கிலோ வரை நெல் மகசூல்

15th September 2021